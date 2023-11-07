Агент: «Надеюсь, в «Детройте» пересмотрят свои позиции по отношению к Костину»
Александр Черных, агент нападающего «Детройта» Клима Костина, поделился мнением об игре хоккеиста на старте сезона.
«Не могу назвать начало чемпионата для Костина успешным, потому что его игровое время очень маленькое, в среднем 5-6 минут. Для того чтобы показать что-то на площадке, надо получать больше времени. В «Эдмонтоне», на мой взгляд, у Клима был хороший сезон, и «Детройт» может его так же использовать, но пока этого не делает. Надеюсь, в дальнейшем в клубе пересмотрят свои позиции по отношению к Костину, и он получит больше игрового времени. Благодаря этому он сможет давать результат и помогать команде», — приводит «РБ Спорт» слова Черных.
Костин подписал контракт с «Детройт» в июле этого года. В первых девяти матчах 24-летний российский форвард не набрал очков.
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