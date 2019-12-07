Агент Кондратьева прокомментировал эпизод с нападением в Хабаровске

Юрий Николаев, агент капитана «Амура» Максима Кондратьева, прокомментировал инцидент с хоккеистом, по итогам которого его клиент оказался в больнице с открытой черепно-мозговой травмой.

— Тут самое главное вот в чем. Почему некий инцидент на словах должен доходить до рукоприкладства? Это что, выяснение обстоятельств на кулаках? Не важно, в кафе, на стоянке или еще где бы то ни было, — приводит слова Николаева РИА «Новости». — С какой стати нужно доходить до рукоприкладства? Вообще, с какой стати человек приходит и бьет кого-то? Вот этого я принципиально не понимаю.

Знаю Максима много лет. Знаю как чемпионам мира, как капитана «Амура» и как порядочного человека. За столько лет карьеры Максим никогда не был замечен в злостном употреблении алкоголя, я это могу гарантировать Он доиграл до таких лет, и всегда являлся примером, не зря ему давали контракт. Я не могу его назвать злым человеком, который шел разбираться с применением силы. Почему он нарвался на непонимание со стороны другого человека, я не знаю.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 1 декабря, у парковки кафе в Хабаровске. Кондратьев, защищая свою супругу, получил удар в область головы и был госпитализирован в состоянии средней тяжести, его жена не пострадала. В четверг стало известно, что полиция в отношении обидчика Кондратьева возбудила уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На данный момент 36-летний подозреваемый в причинении травм находится под подпиской о невыезде.

Как капитан «Амура» попал в больницу. Эксклюзивное видео конфликта в Хабаровске