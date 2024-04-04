Агент Коледова заявил, что хоккеист сам будет принимать решение о выборе новой команды

Агент Александр Черных ответил на вопрос о будущем защитника «Салавата Юлаева» Павла Коледова.

«Много от кого есть интерес. Он сам будет принимать решение, куда лучше перейти. «Ак Барс»? В «Ак Барсе», как я понимаю, чтобы кого-то брать, надо отталкиваться от тренера, а тренера-то нет. То есть, возьмет Казань сейчас Коледова — а потом?» — цитирует агента Metaratings.ru.

Коледов выступает за «Салават Юлаев» с 2018 года. В сезоне-2023/24 он провел 55 матчей за уфимскую команду, отметившись 6 голами и 5 результативными передачами.

«Салават Юлаев» вылетел в первом раунде текущего Кубка Гагарина. Уфимцы проиграли «Трактору» (2-4 в серии).