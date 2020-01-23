Алеша Пилко, агент защитника «Регле» Коди Керрана, в своем Twitter прокомментировал информацию Expressen.se о возможном переходе хоккеиста в «Авангард». Издание сообщало, что 30-летний канадец перейдет в российский клуб, несмотря на год контракта с «Регле», а также намекнуло на большую зарплату, предложенную «Авангардом».

— У моего клиента есть еще год контракта с «Регле», — написал Пилко. — Решение еще не принято. После этого сезона мы оценим нашу позицию и примем лучшее решение.

В этом сезоне он провел 31 матч в чемпионате Швеции и набрал 30 (7+23) очков. Керран не был задрафтован клубами НХЛ и не провел в лиге ни одной игры. На его счету один неполный сезон в АХЛ в составе «Хартфорда».