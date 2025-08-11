Агент Карпухина заявил, что Ларионов не видит защитника в составе СКА

Агент Александр Черных, представляющий интересы защитника СКА Ильи Карпухина, прокомментировал «СЭ» ситуацию вокруг хоккеиста.



«Мы приняли квалификационное предложение от СКА и рассчитывали остаться в этом клубе, но новый главный тренер (Игорь Ларионов. - Прим. «СЭ») не видит Карпухина в составе. Сейчас Илья готовится к сезону по индивидуальной программе, пока не подпишет контракт с новой командой», — рассказал Черных «СЭ».



По ходу сезона-2024/25 Карпухин был обменян из «Трактора» в СКА. В регулярном чемпионате FONBET КХЛ защитник сыграл 68 матчей и набрал 18 (7+11) очков, а в плей-офф Илья провел 6 игр и заработал 2 (1+1) результативных балла.



Никита Нечаев