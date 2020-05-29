Агент Кари Ялонена заявил, что тренеру было бы интересно поработать с «Барысом»

Агент Юхо Синтонен, представляющий интересы финского специалиста Кари Ялонена, рассказал, что его клиенту было бы интересно поработать в «Барысе».

— «Барыс» был бы вариантом, который стоит рассматривать, цитирует агента Sports.kz. — Фантастический город и отличная инфраструктура.

60-летний Ялонен работал в КХЛ с 2011 по 2014 год. Под его руководством «Торпедо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф в 2012 году.

В сезоне-2013/14 он вывел пражский «Лев» в финал Кубка Гагарина.