Агент Кари Ялонена заявил, что тренеру было бы интересно поработать с «Барысом»
09:13
Агент Юхо Синтонен, представляющий интересы финского специалиста Кари Ялонена, рассказал, что его клиенту было бы интересно поработать в «Барысе».
— «Барыс» был бы вариантом, который стоит рассматривать, цитирует агента Sports.kz. — Фантастический город и отличная инфраструктура.
60-летний Ялонен работал в КХЛ с 2011 по 2014 год. Под его руководством «Торпедо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф в 2012 году.
В сезоне-2013/14 он вывел пражский «Лев» в финал Кубка Гагарина.
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