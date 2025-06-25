Агент Гусева сообщил, что не ведет переговоров ни с одним клубом КХЛ, кроме «Динамо»

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Динамо» Никиты Гусева, рассказал «СЭ» о будущем хоккеиста.

«Общаемся только с «Динамо». Как я говорил уже, эта команда в приоритете. Другие клубы знают об этом, поэтому никто не звонит и не спрашивает», — сказал Черных «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Гусев продлит контракт с московским «Динамо» на два года.

В сезоне-2024/25 32-летний игрок стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате, набрав 67 (29+38) очков в 67 матчах. Также на его счету 11 (5+6) баллов в 17 встречах плей-офф КХЛ.