Агент Гусева сообщил, что будущее нападающего станет известно 25 июля

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, прокомментировал «СЭ» будущее хоккеиста.

«Никита на данный момент тренируется в Нью-Джерси, чуть позже примет решение. Мы узнаем о будущем Никиты ближе к 25 июля. «Динамо», руководство и тренер клуба поддерживают контакт с Никитой, они общаются», — сказал Черных «СЭ».

Ранее спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что Гусев не продлевает контракт, поскольку ждет предложений из НХЛ.

Летом у Гусева завершился контракт с «Динамо». В минувшем сезоне форвард провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф у него 10 (3+7) очков.