Агент Гусева рассказал о будущем хоккеиста в случае возвращения в КХЛ

Александр Черных из агентства Winners, представляющего в КХЛ интересы форварда Никиты Гусева, ответил на вопрос о будущем хоккеиста.

«К нам пока никто не обращался в России. Но, если он вернется в КХЛ, как нам кажется, мы еще об этом с ними говорили, он будет смотреть, скорее всего, в сторону СКА» , — сказал Черных.

28-летний нападающий начинал сезон в «Нью-Джерси», однако после неудачного выступления (2+3 в 20 матчах) клуб выставил его на драфт отказов и расторг контракт. За «Флориду» Гусев провел 8 игр и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, что контракт Гусева с «Флоридой» кончается после этого сезона. За СКА Никита выступал с 2015 по 2019 год.

(Михаил Зислис, Артур Хайруллин)