Агент Гусева рассказал, что хоккеист имел договоренность со СКА в случае возвращения в КХЛ

Нападающий Никита Гусев имел давнюю договоренность со СКА о переходе в клуб в случае возвращения в Континентальную хоккейную лигу, рассказал агент хоккеиста Юрий Николаев.

Во вторник клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Гагарина, который ранее выступал за СКА с 2015 по 2019 год. Контракт Гусева рассчитан до 30 апреля следующего года.

«Ни для кого не секрет, что это были довольно давние договоренности. Сейчас они претворились в жизнь», — сказал Николаев ТАСС.

С 2019 года нападающий играл в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Джерси» и «Флориду». В сентябре Гусев подписал пробный контракт с «Торонто», однако канадский клуб не стал предлагать ему полноценное соглашение.