Агент Гусева не считает унизительным для хоккеиста подписание пробного контракта с «Динамо»
Александр Черных, агент нападающего Никиты Гусева, рассказал «СЭ» о подробностях подписания пробного контракта с московским «Динамо» до 21 августа.
— Никита не считает, что подписание пробного контракта с «Динамо» — унижение для него?
— Я так не думаю. Раз Никита подписал контракт, значит, и он так не считает.
— Сам факт, что один из лучших игроков лиги подписывает пробный контракт, звучит абсурдно.
— Ничего в этом нет. Самое главное, что потом Никита получит основной контракт и останется в клубе.
— Почему Гусев принял решение довериться менеджменту клуба?
— Согласился на те условия, которые есть, потому что Никита уверен в том, что мы с клубом придем к общему знаменателю, при котором каждый получит то, чего хочет.
— Руководство клуба как-то объяснило, почему не хватило места под потолком зарплат для самого яркого игрока в команде?
- Нет, но и нас не интересовал ответ на этот вопрос. Раз такая ситуация сложилась, то надо думать о том, как из нее выйти, а не о том, почему так вышло.
— Вы уверены в том, что клуб решит эту проблему, или рассматриваете запасные варианты?
— Мы знаем и уверены в том, что все будет нормально и Никита будет играть за «Динамо».
В предыдущем сезоне FONBET КХЛ Гусев провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 69 (29+40) очков. В плей-офф Никита сыграл 17 встреч и записал в свой актив 11 (5+6) результативных баллов.
Никита Нечаев
