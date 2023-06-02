Агент Бабаев: «Смешно слышать, что Грицюк не готов быть лидером. Он все докажет своей игрой»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда Арсения Грицюка, рассказал о переходе игрока в СКА.

— Чувствовали заинтересованность со стороны главного тренера СКА Романа Ротенберга?

— Конечно, он лично с Арсением разговаривал, — цитирует «РБ Спорт» Бабаева.

— Говорилось насчет возможного перехода в «Нью-Джерси». НХЛ вы рассматривали?

— Это был один из приоритетов. Но Арсений решил, что на два года останется в КХЛ.

— Многие журналисты озвучивают мнение, что Грицюк пока не готов к тому, чтобы набирать много очков, быть лидером команды. Как вы к этому относитесь?

— Мне смешно такое слышать. Они даже не оценивают, как Арсений сыграл в этом году, поэтому как могут рассуждать о его будущем? Грицюк набрал 40 с лишним очков при минимальном времени на льду. Он все докажет своей игрой.

В сезоне-2022/23 Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 4 (3+1) очка в 11 играх плей-офф.