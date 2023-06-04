Агент Голдобина — об обмене в «Спартак»: «Клубы думают, но конкретики нет. Все в стадии переговоров»

Агент нападающего магнитогорского «Металлурга» Николая Голдобина, Сергей Исаков, в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном обмене хоккеиста в «Спартак».

«Еще документов нет и никто ничего не знает. Знают о том, что есть желание одного и другого клуба поменяться игроками. Документально и юридически еще не оформлено. Поскольку этой сделки еще нет, ее нечего обсуждать. Конкретики нет. Клубы думают, обсуждают. Николай — игрок «Металлурга», Квартальный — игрок «Спартака». Пока все в стадии переговоров между клубами», — сказал Исаков «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что Николай Голдобин перейдет из «Металлурга» в «Спартак» в обмен на Данилу Квартальнова.

В сезоне-2022/23 Голдобин набрал 36 (19+17) очков в 59 матчах за «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ и забросил 2 шайбы в 11 играх плей-офф.