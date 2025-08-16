Агент Голдобина считает намеренным позднее помещение игрока на драфт отказов

Агент хоккеиста «Спартака» Николая Голдобина, Сергей Исаков, в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о помещении клиента на драфт отказов.

«Это решение «Спартака». Я за них ничего не могу ответить. Поэтому это и называется их решением. Я не удивлен. Не знаю, по какой причине. Почему, лучше задать вопрос «Спартаку».

Ко мне многие клубы обращались, посмотрим. Но сейчас-то уже идет предсезонка, команды укомплектованы. Мне сложно сказать, кто его возьмет, потому что потолок зарплат никто не отменял. Я думаю, что это намеренно сделано в этот период, не месяц назад, а сейчас. Поэтому как бы все читаемо», — сказал Исаков «СЭ».

Ранее о помещении Голдобина на драфт отказов сообщила пресс-служба «Спартака». В сезоне-2024/25 нападающий в 74 матчах за московский клуб набрал 67 (24+43) очков.