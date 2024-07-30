Агент Галиева подтвердил переход хоккеиста в «Авангард»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Станислава Галиева, прокомментировал новость о возможном переходе своего клиента в «Авангард».

«Да, могу подтвердить. Это правда», — приводит слова Бабаева Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 на счету 32-летнего Галиева 61 матч регулярного чемпионата КХЛ и 23 (7+16) очка. В плей-офф он провел пять матчей при показателе полезности «0».