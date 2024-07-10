Агент Евсеева уверен, что Гатиятулин даст защитнику игровое время в «Ак Барсе»
Шуми Бабаев, агент защитника «Ак Барса» Никита Евсеева, прокомментировал информацию о том, что клуб отправил игрока в ВХЛ.
«У Евсеева двусторонний контракт. Он выходит 15 июля с командой ВХЛ, а потом присоединяется к «Ак Барсу». Это нормально абсолютно, все по регламенту. Пока не вижу никаких проблем. Думаю, что главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин даст ему играть», — приводит «РБ Спорт» слова Евсеева.
В прошедшем сезоне 20-летний Евсеев провел за «Ак Барс» 19 матчей и набрал 3 (1+2) очка. В регулярном чемпионате ВХЛ защитник сыграл 38 матчей за «Барс» и «Нефтяник», в плей-офф на его счету 21 встреча.
Источник: РБ Спорт
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