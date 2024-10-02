Алеша Пилко: «Эллисон и Де Лео способны набирать по очку за матч. Проблема «Барыса» не в нападении, а в обороне, где бардак»
В среду «Барыс» отстранил от тренировок нападающих Уэйда Эллисона и Чейза Де Лео. Специально для «СЭ» ситуацию прокомментировал агент игроков Алеша Пилко.
— Правда, что «Барыс» хочет расстаться с Эллисоном и Де Лео?
— Их отстранили от тренировок, и я не могу понять такого отношения. Понятно, что к ним есть вопросы по игре, как и ко всей команде. Но иностранцам, приехавшим впервые в КХЛ, требуется время для адаптации. По своему опыту скажу, что это срок в 20 игр.
— Не долго?
— Кому-то удается это сделать быстрее. Но вспомните, как стартовал в «Сибири» Энди Андреофф. Он за первые 17 матчей набрал всего 5 очков. Но потом набирал форму и в итоге стал лучшим снайпером команды. Сейчас он тоже играет здорово. Еще могу привести пример с Ридом Буше. Он тоже когда-то начинал не очень, а сейчас считается одной из главных звезд КХЛ. Представляете, если бы его убрали из «Авангарда» через месяц? Хорошо, что такого не случилось. Надо уметь терпеть.
— Вы уверены в том, что Эллисон и Де Лео помогут?
— Ни один человек в мире не убедит меня, что в тройке Де Лео — Маклауд — Эллисон каждый игрок не сможет набирать в среднем по очку за матч. Их уровень позволяет делать это в любой лиге кроме НХЛ. У них есть опыт, мастерство и репутация. Они — квалифицированные игроки. Это вам расскажет любой, кто внимательно следит за хоккеем в Северной Америке.
— В чем же тогда игровые проблемы «Барыса»?
— В обороне, где творится бардак. Для меня удивительно, что после 1:10 от «Торпедо» виноватыми выставляют нападающих. Из защитников только Бутчер соответствует задачам, но и ему надо дать больше времени для адаптации, — сказал Пилко.
«Барыс» после 11 матчей с 5 очками замыкает таблицу Восточной конференции КХЛ.
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|6
|13
|5
|СКА
|10
|6
|4
|13
|6
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|12
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|9
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|10
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|10
|4
|6
|8
|11
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|3
|7
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|Восточная конференция
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|В
|П
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|1
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|12
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|5
|16
|2
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|9
|7
|2
|14
|3
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|10
|6
|4
|14
|4
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|6
|5
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|5
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|9
|6
|3
|12
|6
|Адмирал
|9
|5
|4
|11
|7
|Нефтехимик
|11
|4
|7
|11
|8
|Авангард
|11
|4
|7
|9
|9
|Металлург Мг
|11
|4
|7
|8
|10
|Лада
|10
|3
|7
|7
|11
|Амур
|9
|3
|6
|6
|12
|Барыс
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -