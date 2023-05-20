Агент Гусева: «Никита должен еще взвесить все за и против насчет игры в КХЛ и НХЛ»

Агент бывшего игрока СКА Никиты Гусева Александр Черных рассказал о дальнейших планах хоккеиста.

«Никита должен еще взвесить все за и против насчет игры в КХЛ и в НХЛ. Когда он нам озвучит свое решение, тогда будем разговаривать с клубами. Приоритетами для него всегда были Санкт-Петербург и Москва. Будем смотреть, в каких командах останутся места на тот момент. Если он примет решение уехать за океан, то в любом случае это будет поздний контракт», — приводит слова Черных издание «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 30-летний российский хоккеист провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету — 13 игр и 12 (5+7) очков.

Ранее нападающий выступал за «Нью-Джерси», «Амур», ЦСКА и другие команды. Гусев является чемпионом Олимпийских игр-2018.