Агент Дьякова: «Кокаин попал в организм игрока непреднамеренно»

Агент российского защитника Кирилла Дьякова Александр Черных прокомментировал дисквалификацию своего клиента. Он пропустит 15 месяцев.

— Попало ли запрещенное вещество в организм непреднамеренно? Сто процентов. Кирилл ждет следующего сезона. Дисквалификация закончится, он будет тренироваться и играть, — цитирует агента РИА «Новости».

Дисквалификация будет отсчитываться с 9 декабря 2019 года. 26-летний Кирилл Дьяков в текущем сезоне провел 34 матча за «Адмирал» и набрал 5 (0+5) очков.