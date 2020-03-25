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Агент Дьякова: «Кокаин попал в организм игрока непреднамеренно»

23:21

Агент российского защитника Кирилла Дьякова Александр Черных прокомментировал дисквалификацию своего клиента. Он пропустит 15 месяцев.

— Попало ли запрещенное вещество в организм непреднамеренно? Сто процентов. Кирилл ждет следующего сезона. Дисквалификация закончится, он будет тренироваться и играть, — цитирует агента РИА «Новости».

Дисквалификация будет отсчитываться с 9 декабря 2019 года. 26-летний Кирилл Дьяков в текущем сезоне провел 34 матча за «Адмирал» и набрал 5 (0+5) очков.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200325/1569153139.html

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