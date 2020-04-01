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Агент Доуса: «Виртуально «Барыс» думает, что для них это дорогой игрок»

11:00
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Агент Шуми Бабаев в интервью vesti.kz рассказал о ситуации с нападающим Найджелом Доусом. В частности, он прокомментировал заявление «Барыса» о том, что этот игрок слишком дорогой для них.

— В «Барысе» много, что говорят, — сказал Бабаев. — Но они даже не спрашивали про Доуса, никаких цифр мы не говорили, сам игрок тоже не говорил, что готов приехать. Наверное, виртуально «Барыс» думает, что для них это дорогой игрок. Но с «Барысом» мы даже близко не обсуждали Доуса.

Дополнительная информация:

https://vesti.kz/barys/278511/

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