Агент Доуса: «Виртуально «Барыс» думает, что для них это дорогой игрок»

Агент Шуми Бабаев в интервью vesti.kz рассказал о ситуации с нападающим Найджелом Доусом. В частности, он прокомментировал заявление «Барыса» о том, что этот игрок слишком дорогой для них.

— В «Барысе» много, что говорят, — сказал Бабаев. — Но они даже не спрашивали про Доуса, никаких цифр мы не говорили, сам игрок тоже не говорил, что готов приехать. Наверное, виртуально «Барыс» думает, что для них это дорогой игрок. Но с «Барысом» мы даже близко не обсуждали Доуса.