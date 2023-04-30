Агент Дементьев: «У ЦСКА есть большой потенциал, который он еще может раскрыть»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал победу ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

«Поздравляю ЦСКА с третьим Кубком Гагарина и вторым подряд. Руководство клуба смогло сохранить практически всех лидеров, которые побеждали в прошлом сезоне. У команды есть большой потенциал, который она еще может раскрыть и в следующем сезоне. Также к составу удалось привлечь молодых игроков, которые почувствовали вкус победы и получили неоценимый опыт. Мне импонирует, что в команде, выигрывающей Кубок Гагарина, появляется все больше и больше воспитанников своей школы. Все это вкупе дает надежду, что ЦСКА в том же духе продолжит выступать в будущем», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.