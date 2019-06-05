Агент Дацюка Мильштейн: "Павел рассматривал варианты только с "Детройтом" и "Автомобилистом"

Агент нападающего Павла Дацюка Дэн Мильштейн сказал, что форвард рассматривал только два варианта продолжения карьеры: в "Детройте" и "Автомобилисте". Сегодня стало известно, что "Автомобилист" подписал контракт с 40-летним воспитанником екатеринбургского хоккея сроком на один сезон.

- Было очень много звонков к Павлу от клубов, ко мне во время преддрафтовых тестов подходили генменеджеры клубов. Но сам он если бы захотел вернуться в Национальную хоккейную лигу, то только в "Детройт". В России же он рассматривал только вариант с "Автомобилистом", хотя другие предложения тоже были, - цитирует ТАСС Мильштейна. - Что касается его решения вернуться в Екатеринбург, то в своем Твиттере я привел, скорее именно его слова о том, что он едет домой.

Дацюк защищал цвета "Детройта" с 2001 по 2016 год (с перерывами на локауты) и выиграл с ним два Кубка Стэнли.