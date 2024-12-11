Агент Черных прокомментировал изменение «правила трех» в КХЛ

Агент Александр Черных отреагировал на предстоящее изменение «правила трех» в КХЛ.

«Если у игрока закончился контракт и он по возрасту имеет статус неограниченно свободного агента, то он должен выбирать любой клуб, который он считает нужным. Не должно быть ограничений «правила трех». Поэтому я положительно отношусь к этому решению лиги. Мы об этом говорили не раз, встречались с представителями КХЛ и обсуждали то, что ребят просто оставляем без работы.

Например, Михаил Пашнин, у которого были варианты с клубами, в том числе с «Адмиралом». У них было огромное желание взять его, но они не имели права по регламенту. Хотя это абсурд: у Пашнина закончился контракт и он НСА», — цитирует Черных «РБ Спорт».

В текущем сезоне в лиге существует запрет на переходы более трех хоккеистов из одной команды в другую. 9 декабря президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что в регламент внесут пункт, согласно которому в это число не будут входить неограниченно свободные агенты, которые не разрывали контракты.