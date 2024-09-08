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Сегодня, 20:16

Агент Черных: «Думаю, для Бурмистрова и Пашнина мы все равно найдем клубы»

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Представитель агентства WINNERS Александр Черных ответил на вопрос о будущем хоккеистов Александра Бурмистрова и Михаила Пашнина, которые в настоящий момент пребывают без клубов.

«Мы в диалоге со многими клубам. И я могу сказать, какие команды эти ребята могли бы усилить. Есть ряд игроков на контрактах, от которых ожидали большего, хотя это только начало чемпионата, и, возможно, все изменится. Скоро будет понимание, какие клубы и как будут играть. Думаю, что для ребят, о которых говорим, мы все равно найдем клубы, где они и продолжат карьеру», — цитирует Черных «РБ Спорт».

В прошлом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ Бурмистров набрал 18 (2+16) очков в 50 матчах за «Спартак». В розыгрыше Кубка Гагарина форвард отметился одной результативной передачей в трех сыгранных встречах.

На счету Пашнина 20 матчей в регулярке, в которых он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Бурмистров
Михаил Пашнин
Хоккей
КХЛ
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