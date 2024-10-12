Агент Буяльского: «Уход из «Барыса» — это не наше решение»
Агент Святослав Киселев, представляющий интересы экс-хоккеиста «Барыса» Андрея Буяльского, ответил на вопрос об уходе своего клиента из астанинского клуба.
«Вопрос, который задаете, по поводу того, почему ушел Андрей, я считаю, было бы правильнее задать представителям «Барыса», тренерского штаба его команды — для того, чтобы получить неискаженный комментарий. Я, все-таки, третье лицо в этой истории и не хочу в это углубляться.
Это, естественно, не наше решение или желание игрока. Игрок принял очень непростое решение в ситуации, в которой был», — цитирует Киселева Legalbet.
«Барыс» объявил об уходе Буяльского 10 октября. Контракт с 24-летним хоккеистом расторгли по соглашению сторон.
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|8
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|13
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|Лада
|14
|5
|9
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|10
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|5
|10
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
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|3
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|7
Результаты / календарь
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16.10
17.10
|12.10
|14:00
|
Трактор – Торпедо
|5 : 4 ОТ
|12.10
|14:00
|
Спартак – Ак Барс
|3 : 0
|12.10
|14:30
|
Металлург Мг – Авангард
|4 : 2
|12.10
|17:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|12.10
|17:00
|
СКА – Автомобилист
|- : -
|12.10
|17:00
|
Динамо М – Сал. Юлаев
|- : -
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