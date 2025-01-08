Агент Буяльского объяснил, почему хоккеист не может найти новый клуб
Святослав Киселев, агент нападающего сборной Казахстана по хоккею Андрея Буяльского, рассказал о вариантах продолжения карьеры для форварда.
«Конкретного варианта по-прежнему нет. Но всю ситуацию в двух словах не обрисовать. Контракт с «Барысом» и три игры в КХЛ очень жестко сузили возможности игрока...» — сказал Киселев корреспонденту Legalbet.kz.
Перед сезоном-2024/25 подписал контракт с «Барысом», потеряв право вернуться в студенческий хоккей в США. За казахстанский клуб Буяльский провел три матча, не отметился результативными действиями.
После расторжения соглашения с «Барысом» нападающий подписал контракт с «Сарыаркой» до конца 2024 года. В восьми матчах за карагандинцев набрал 7 (3+4) очков.
Источник: Legalbet.kz
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|44
|34
|10
|70
|2
|ЦСКА
|42
|25
|17
|57
|3
|Динамо М
|43
|26
|17
|55
|4
|Спартак
|40
|25
|15
|55
|5
|СКА
|41
|25
|16
|54
|6
|Динамо Мн
|43
|24
|19
|53
|7
|Северсталь
|42
|26
|16
|52
|8
|Торпедо
|41
|18
|23
|44
|9
|Куньлунь РС
|42
|18
|24
|40
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|41
|12
|29
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|44
|27
|17
|59
|2
|Сал. Юлаев
|40
|27
|13
|56
|3
|Металлург Мг
|43
|26
|17
|54
|4
|Ак Барс
|40
|25
|15
|52
|5
|Автомобилист
|41
|22
|19
|50
|6
|Авангард
|41
|20
|21
|43
|7
|Адмирал
|42
|18
|24
|43
|8
|Сибирь
|40
|18
|22
|39
|9
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|10
|Лада
|40
|16
|24
|37
|11
|Барыс
|45
|10
|35
|24
|12
|Амур
|43
|9
|34
|23
Результаты / календарь
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
|8.01
|17:00
|
СКА – Спартак
|- : -
|8.01
|17:00
|
Торпедо – Сибирь
|- : -
|8.01
|17:00
|
Северсталь – Авангард
|- : -
|8.01
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
Новости