Агент Буше назвал высокими шансы «Авангарда» продлить контракт с нападающим

Агент форварда «Авангарда» Рида Буше Алеша Пилко в интервью «СЭ» прокомментировал возможное продление контракта хоккеиста с клубом.

— Какие шансы, что Рид Буше еще на год останется в «Авангарде»?

— Шансы, что он останется, намного выше, чем у остальных команд его подписать. А в другой лиге я его не вижу.

— Цена вопроса — 90-100 миллионов за сезон?

— Да.