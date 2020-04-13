Агент нападающего СКА Антона Бурдасова Шуми Бабаев рассказал о будущем своего клиента.

— Попытается ли Антон Бурдасов снова пробиться в НХЛ?

— У него есть возможность туда поехать, но из-за его семейной ситуации — вероятность отъезда 50 на 50. Сейчас мы ведем переговоры со СКА. Если удастся договориться, у Антона будет шанс сыграть на Олимпиаде. Этот шанс может перевесить — тогда в НХЛ он уже не поедет.

— Мешает ли неясная ситуация с сезоном в НХЛ игрокам принять решение в пользу отъезда? Тот же Яшкин решил остаться в «Динамо».

— Пока все подвисло. Ребята не понимают, что они будут делать эти полгода. А если бы не было потолка зарплат — думаю, многие ребята остались бы. Но сейчас лучше дожидаться и уезжать. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)