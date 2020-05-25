Агент Бека и Андригетто: «Если моих клиентов отправят в ВХЛ, они поедут играть в Новокузнецк»

Агент Алеша Пилко, представляющий интересы хоккеистов Тэйлора Бека и Свена Андригетто, прокомментировал информацию о том, что оба могут следующий сезон начать в фарм-клубе «Авангарда» в ВХЛ.

— Пока это неофициальная информация, ее просто вбросили в публичное пространство, — отметил Пилко. — Я знаю, что «Авангард» хочет расторгнуть действующие контракты с игроками, но действует не в соответствии с регламентом, желая все сделать бесплатно. Если ситуация с переводом в ВХЛ все-таки произойдет, то Бек и Андригетто поедут в Новокузнецк и будут там играть. Мы снимем им в городе квартиру и арендуем для них автомобиль. Мы действуем исключительно в рамках действующего регламента КХЛ.

— Может, лучше найти компромисс с «Авангардом»?

— Это, можно сказать, как развод между мужем и женой. И ни один развод не проходит хорошо. В настоящий момент мы пытаемся вести диалог с клубом и предлагаем компромиссные варианты. (Михаил Зислис)