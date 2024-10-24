Бабаев о Прохоркине: «Он пострадал от правила переходов, введенного из-за СКА. Разве это нормально?»
Агент Шуми Бабаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, перейдет ли нападающий Николай Прохоркин в «Авангард».
— Правда, что Николай Прохоркин переходит в «Авангард»?
— Такого варианта исключать нельзя, но помимо «Авангарда» по поводу Прохоркина я общаюсь и с другими клубами. В самое ближайшее время вопрос должен быть решен.
— Промедление с его подписанием не связано с высокими финансовыми запросами?
— Нет, у Николая они не заоблачные — ниже, чем у некоторых легионеров, на которых ряд клубов делал ставку летом. Основная сложность заключается в том, что КХЛ ввела ограничение на количество переходов из одного клуба в другой из-за СКА. Из-за этого правила пострадали несколько игроков. Для Прохоркина моментально отпали сразу 9-10 команд. Это разве нормально? Но Прохоркин — неограниченно свободный агент, который после ухода из СКА был в трех клубах. Это правило не должно быть догмой, и его надо подкорректировать по ходу сезона. Нельзя постоянно ограничивать игроков в правах. Возрастные хоккеисты не должны подпадать под санкции. Все помнят знаменитый обмен Александра Никишина из «Спартака» в СКА.
— За него москвичи получили 9 игроков.
— Да, как показало время, обе стороны остались довольными этой сделкой. Сейчас же в лучшем случае можно сделать обмен в формате «3 на 3». Я считаю, что нельзя всех грести под одну гребенку. Каждый случай должен рассматриваться отдельно.
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|24.10
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