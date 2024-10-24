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Сегодня, 18:45

Бабаев о Прохоркине: «Он пострадал от правила переходов, введенного из-за СКА. Разве это нормально?»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Николай Прохоркин.
Фото Global Look Press

Агент Шуми Бабаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, перейдет ли нападающий Николай Прохоркин в «Авангард».

— Правда, что Николай Прохоркин переходит в «Авангард»?

— Такого варианта исключать нельзя, но помимо «Авангарда» по поводу Прохоркина я общаюсь и с другими клубами. В самое ближайшее время вопрос должен быть решен.

— Промедление с его подписанием не связано с высокими финансовыми запросами?

— Нет, у Николая они не заоблачные — ниже, чем у некоторых легионеров, на которых ряд клубов делал ставку летом. Основная сложность заключается в том, что КХЛ ввела ограничение на количество переходов из одного клуба в другой из-за СКА. Из-за этого правила пострадали несколько игроков. Для Прохоркина моментально отпали сразу 9-10 команд. Это разве нормально? Но Прохоркин — неограниченно свободный агент, который после ухода из СКА был в трех клубах. Это правило не должно быть догмой, и его надо подкорректировать по ходу сезона. Нельзя постоянно ограничивать игроков в правах. Возрастные хоккеисты не должны подпадать под санкции. Все помнят знаменитый обмен Александра Никишина из «Спартака» в СКА.

Форвард СКА Сергей Толчинский. «Я ни разу не слышал от Ротенберга, что он хочет обмена Толчинского». Бабаев — про Прохоркина, «Барыс», звезд СКА и Чинахова

— За него москвичи получили 9 игроков.

— Да, как показало время, обе стороны остались довольными этой сделкой. Сейчас же в лучшем случае можно сделать обмен в формате «3 на 3». Я считаю, что нельзя всех грести под одну гребенку. Каждый случай должен рассматриваться отдельно.

Николай Прохоркин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
Шуми Бабаев
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1 Локомотив 19 15 4 32
2 СКА 19 13 6 27
3 Спартак 18 11 7 25
4 Торпедо 19 10 9 23
5 ЦСКА 19 8 11 23
6 Северсталь 18 11 7 22
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 17 9 8 19
9 Витязь 18 9 9 18
10 Сочи 18 7 11 16
11 Куньлунь РС 19 6 13 13
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 19 14 5 30
2 Автомобилист 18 10 8 22
3 Металлург Мг 20 10 10 20
4 Сал. Юлаев 16 10 6 20
5 Сибирь 18 9 9 19
6 Адмирал 17 8 9 19
7 Нефтехимик 19 7 12 19
8 Ак Барс 15 9 6 18
9 Лада 18 7 11 16
10 Авангард 18 6 12 13
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12 Барыс 19 5 14 11
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