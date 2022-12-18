Бабаев: «Ужесточение лимита на легионеров вредит игрокам, конкуренции, имиджу КХЛ и уровню чемпионата»
Агент Шуми Бабаев поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.
«Если рассматривать ужесточение лимита на легионеров в контексте работы всех агентов, то, наверное, позиция об их выгоде имеет право на жизнь. Но те, кто знает, как работаю я, прекрасно понимают, что мне ужесточение лимита только вредит. Я беру игроков молодыми, довожу до высокого уровня, а сделать это можно только в условиях конкуренции. Но если конкуренции не будет, то лучше хоккеисты не станут, поэтому их придется раньше увозить в ту среду, где такая конкуренция есть, где они будут играть с мастерами, где будут чему-то учиться.
Поэтому мне не нравится ужесточение лимита на легионеров. Да, конечно, временно зарплаты поднимутся, но потом-то все рухнет. Я работаю на этом рынке больше 25 лет, поэтому как никто знаю, что происходит впоследствии — никогда гонка зарплат ни к чему хорошему не приводила. Так что для меня снижение лимита абсолютно невыгодно — это вредит игрокам, конкуренции, имиджу лиги, уровню чемпионата. Будет ли хоть какая-то польза от снижения лимита? Да, хорошие легионеры поедут в те команды, которые раньше не могли себе их позволить, потому что мест в топ-клубах стало меньше", — приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.
С сезона-2023/24 клубы КХЛ смогут включать в заявку не более трех легионеров. Сейчас лимит — пять иностранцев.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|41
|33
|8
|69
|2
|Локомотив
|40
|24
|16
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|40
|18
|22
|44
|8
|Динамо Мн
|40
|17
|23
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|41
|14
|27
|32
|11
|Сочи
|38
|5
|33
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -