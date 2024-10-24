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Сегодня, 19:30

Агент Бабаев опроверг возможность обмена Толчинского из СКА

Михаил Зислис
Обозреватель
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Сергей Толчинский.
Фото Global Look Press

Агент Шуми Бабаев в интервью «СЭ» высказался о выступлении в этом сезоне нападающего Сергея Толчинского, который в большинстве матче попадал в запас СКА или выходил на лед в четвертой тройке.

— Сергей Толчинский вряд ли доволен своим положением в СКА. Он эффективен, когда играет много, а не как сейчас. Не всплывал вопрос обмена?

— Ни разу я не слышал от Романа Ротенберга, что он хочет поменять Толчинского. Единственный момент, который в СКА не до конца понимают — Толчинский для максимальной эффективности должен играть больше. Тут я с вами согласен. Но сейчас рядом с ним в центре появился Воробьев и тройка заиграла. Времени он тоже стал получать больше и эффективность повысилась. Сергею еще крепче надо стиснуть зубы, работать и доказать, что он заслуживает большего времени. У него есть победный кубковый опыт. Для СКА это важно. Толчинский — основной игрок команды. Это не поддается никакому сомнению.

— У него нет уныния?

— Нет, мы с ним общались. Упаднических настроений нет. Он уверен в своих силах.

— В Монреале постоянно обсуждают будущее Ивана Демидова. Есть какое-то понимание применительно к НХЛ относительно ваших клиентов Арсения Грицюка, Захара Бардакова и Ильи Набокова, у которые заканчиваются контракты?

— Мы договаривались со СКА и «Металлургом», что вернемся к этому разговору в конце ноября. Но вы меня знаете — я не люблю решать такие ситуации сильно заранее. Договоримся о продлении контракта — игрок может успокоиться. Решим выбрать НХЛ — он начнет относиться к своим обязанностям без должного рвения, понимая, что все равно уедет. Это все я прекрасно знаю с точки зрения психологии. К тому же и СКА, и «Металлург» ставят чемпионские задачи.

Лучше игроков не отвлекать и отложить вопрос до конца сезона. Буду стараться максимально оттянуть финальное решение, чтобы спокойно сесть с ребятами и все детально обсудить. Это самый правильный вариант, который позволит избежать неприятных ситуаций для той или иной стороны.

Форвард СКА Сергей Толчинский. «Я ни разу не слышал от Ротенберга, что он хочет обмена Толчинского». Бабаев — про Прохоркина, «Барыс», звезд СКА и Чинахова

Толчинский выступает за петербургский клуб с 2023 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего россиянина 6 очков (3+3) в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Сергей Толчинский
КХЛ
ХК СКА
Шуми Бабаев
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