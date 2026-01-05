Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Агент Кузнецова о переходе в «Салават Юлаев»: «Это был не единственный вариант в КХЛ, но лучший для Евгения»

Константин Белов
Корреспондент

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, прокомментировал «СЭ» решение хоккеиста перейти в «Салават Юлаев».

«Возник вариант с «Салаватом Юлаевым», после чего мы обратились в «Металлург» с просьбой нас отпустить. Это был не единственный вариант в КХЛ, но лучший для Евгения. Рассматривался ли вариант возвращения в НХЛ? Нет, такой мысли не было. Евгений хотел доиграть этот сезон в КХЛ и попробовать себя здесь», — заявил Бабаев «СЭ».

Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» 1 октября 2025 года. В сезоне-2025/26 он набрал 9 (1+8) очков в 15 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

5 января «Салават Юлаев» забрал форварда из списка отказов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Салават Юлаев
Шуми Бабаев
Читайте также
Глушенкова не заводят матчи за сборную России? Почему Карпин вычеркнул лучшего бомбардира РПЛ
Глушенков не хочет играть за сборную, футболистов «Спартака» все больше. Что не так составом Карпина на Узбекистан и Венесуэлу
«Не скажу, что это «горячий старт». Капризов забил 13 голов за 13 матчей и лидирует среди снайперов НХЛ
Популярное видео
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агент Кузнецова об уходе из «Металлурга»: «Хоккеист обратился к клубу с просьбой отпустить его за игровой практикой»

Дубль Зоркина принес «Салавату Юлаеву» победу над «Нефтехимиком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 20 15 5 32
2 Нефтехимик 19 11 8 24
3 Ак Барс 20 10 10 22
4 Амур 18 10 8 21
5 Барыс 19 10 9 21
6 Салават Юлаев 20 10 10 21
7 Автомобилист 19 9 10 20
8 Трактор 18 8 10 18
9 Авангард 17 9 8 18
10 Сибирь 21 7 14 17
11 Адмирал 18 7 11 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 19 14 5 28
2 ЦСКА 19 14 5 28
3 Шанхай Дрэгонс 18 12 6 26
4 Спартак 19 11 8 25
5 Северсталь 20 11 9 24
6 Торпедо НН 18 11 7 24
7 Динамо Мн 19 7 12 20
8 СКА 18 9 9 19
9 Динамо М 22 7 15 19
10 Сочи 18 5 13 10
11 Лада 19 2 17 9
Результаты / календарь
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
27.10 17:00 Салават Юлаев – Сочи - : -
27.10 18:00 Лада – Адмирал - : -
27.10 19:00 Нефтехимик – Металлург Мг - : -
27.10 19:30 СКА – Торпедо НН - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости