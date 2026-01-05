Агент Кузнецова о переходе в «Салават Юлаев»: «Это был не единственный вариант в КХЛ, но лучший для Евгения»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, прокомментировал «СЭ» решение хоккеиста перейти в «Салават Юлаев».

«Возник вариант с «Салаватом Юлаевым», после чего мы обратились в «Металлург» с просьбой нас отпустить. Это был не единственный вариант в КХЛ, но лучший для Евгения. Рассматривался ли вариант возвращения в НХЛ? Нет, такой мысли не было. Евгений хотел доиграть этот сезон в КХЛ и попробовать себя здесь», — заявил Бабаев «СЭ».

Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» 1 октября 2025 года. В сезоне-2025/26 он набрал 9 (1+8) очков в 15 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

5 января «Салават Юлаев» забрал форварда из списка отказов.