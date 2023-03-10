Агент Бабаев объяснил, почему «Барыс» не подписывает контракты с российскими игроками
Известный хоккейный агент Шуми Бабаев объяснил, почему «Барыс» не подписывает контракты с российскими игроками.
«Мне кажется, это связано исключительно с реакцией болельщиков на появление российских игроков, они очень ревностно к этому относятся, считают, что наши хоккеисты перекрывают путь казахстанским, занимают их места. Эта тенденция замечена уже давно, и, наверное, имеет право на жизнь — болельщики хотят видеть доморощенных игроков, и ничего плохого в этом нет. Тем более, если есть время ждать и сегодняшний результат не требуется. Хотя, на мой взгляд, в «Барыс» можно было бы привести несколько качественных россиян, с прицелом их дальнейшего задействования в сборной Казахстана. Что же касается Беларуси, то там к этому вопросу относятся совершенно по-другому — приглашение россиян воспринимается нормально», — приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.
Он также заявил, что топовый российский игрок в Астану не поедет, потому что найдет работу в России.
«Поедут, скажем так, средние хоккеисты, но если их подписывать, то только с прицелом на сборную Казахстана, иначе это просто не имеет смысла. Но ведь не каждый россиянин пойдет на это, поэтому гораздо целесообразнее брать иностранцев, которые, во-первых, чаще всего окажутся сильнее и, опять же, их можно будет в дальнейшем задействовать в сборной Казахстана», — добавил Бабаев.
По итогам регулярного сезона-2022/23 «Барыс» занял последнее, 11-е место, в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко по итогам 68 матчей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|3 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|10.03
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|10.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|10.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|10.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -