Агент Атанасова — о травме: «Надеемся, что все обойдется»"
Агент нападающего «Торпедо» Василия Атанасова Кирилл Князев рассчитывает, что игрок не получил серьезной травмы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (3:2 ОТ).
«Первое обследование было сделано. Пока четкой картины по его итогам нет, но мы надеемся, что все обойдется», — цитирует ТАСС Князева.
В этом сезоне Атанасов набрал 39 (19+20) очков и является вторым бомбардиром «Торпедо».
Источник: https://tass.ru/sport/19676249
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