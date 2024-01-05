Агент Атанасова — о травме: «Надеемся, что все обойдется»"

Агент нападающего «Торпедо» Василия Атанасова Кирилл Князев рассчитывает, что игрок не получил серьезной травмы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (3:2 ОТ).

«Первое обследование было сделано. Пока четкой картины по его итогам нет, но мы надеемся, что все обойдется», — цитирует ТАСС Князева.

В этом сезоне Атанасов набрал 39 (19+20) очков и является вторым бомбардиром «Торпедо».