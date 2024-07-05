Агент канадца Дюрандо: «Арно воодушевлен переходом в «Амур»

Агент Андрей Матвеев, представляющий интересы канадского нападающего Арно Дюрандо, оценил подписание своим клиентом контракта с «Амуром».

«КХЛ — одна из самых известных лиг в Северной Америке по качеству своих игроков и тренеров. Многие говорят, что это вторая лига в мире после НХЛ. Так что для Арно, который еще молод в свои 25 лет, ему нечего было доказывать в АХЛ с более чем 200 сыгранными матчами. КХЛ стала возможностью доказать свою состоятельность и талант в элитной лиге мирового уровня.

Дюрандо едет зарабатывать деньги для себя и своей семьи, а не просто получать их. Сейчас Арно желает поскорее присоединиться к своей новой команде в Хабаровске. Он воодушевлен переходом в «Амур», — приводит слова агента Metaratings.ru.

В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал в трех клубах АХЛ — «Бриджпорт», «Ютику» и «Лаваль». В 48 матчах он набрал 24 (6+18) очка.