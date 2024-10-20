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Сегодня, 11:00

Хоккейный агент из Словении Пилко: «Вероятна атака не только на целостность российского хоккея, но и всего спорта в России»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Один из ведущих хоккейных агентов КХЛ Алеша Пилко, занимающийся делами большинства выступающих в ней легионеров, в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что его удивило молчание руководителей российского хоккея после побега словацкого легионера ХК «Сочи» Михала Криштофа в чемпионат Швейцарии с действующим контрактом.

— Вы одним из первых отреагировали на ситуацию с самовольным отъездом словацкого нападающего Михала Криштофа из «Сочи» в швейцарский «Лангнау». Что заставило?

— Меня удивило молчание больших людей, связанных с российским хоккеем. Складывается серьезная ситуация, которая может привести к проблемам для лиги и ее клубов. Потенциально вероятна атака не только на целостность российского хоккея, но и на целостность всего спорта в стране. Мне это очевидно. Хоккей — национальная гордость России. Его нельзя ставить под удар. Хотя я работаю и в Европе, именно КХЛ помогла мне добиться признания в моей сфере. Сейчас живу в Москве и хочу каждый день видеть в России хоккей высокого уровня. Когда в феврале 2022-го года началась СВО, я сделал все, чтобы сохранить своих игроков в КХЛ как минимум до конца сезона. Это было очень сложно.

— Это мне сложно понять. Почему я думаю о том, как защитить интересы КХЛ, а российские журналисты — нет, видя во мне какого-то врага? Наверное, им выгоднее сотрудничать с одним американским агентом, который заинтересован только в быстром отъезде молодых российских игроков в Северную Америку.

Ранее стало известно, что словак подписал соглашение со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/25. При этом у хоккеиста действует контракт с клубом КХЛ на тот же срок.

Полностью интервью Алеши Пилко читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
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