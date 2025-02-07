Агент Мерфи — о новом контракте: «70 миллионов — это мало»

Агент хоккеистов «Сибири» Тревора Мерфи и Тэйлора Бека Алеша Пилко в интервью «СЭ» прокомментировал возможное продление контракта игроков с клубом.

— По продлению контрактов Мерфи и Бэка с «Сибирью» пока рано говорить. Конечно, у клуба есть шанс их оставить, — сказал Пилко.

— Мерфи стоит 70 миллионов за сезон?

— Это мало.

— Есть ли новости по Петану и «Ак Барсу»? Вы заинтересованы в продолжении сотрудничества?

— Да, но без того, чтобы кто-то спешил. Более вероятно, что что-то будет после окончания сезона.