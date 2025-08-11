Агент Юдина: «Мы надеялись на то, что Дмитрий будет играть за Уфу»
Хоккейный агент Александр Черных в разговоре с «СЭ» рассказал о том, как проходит трудоустройство защитника Дмитрия Юдина.
— Недавно СКА обменял Юдина в «Салават Юлаев», а затем клуб расторг с ним контракт. Вы сразу понимали, что Дмитрий в Уфе не задержится?
— Мы надеялись на то, что он будет играть за эту команду, но в первую очередь из-за финансовых трудностей «Салавата» контракт Дмитрия был расторгнут.
— Как сейчас обстоят дела с его трудоустройством?
— Мы в переговорах с клубами.
— Со сколькими клубами идет конструктивный диалог?
— С тремя.
— Переговоры находятся на стадии завершения?
— В ближайшие дни все должно разрешиться.
В предыдущем сезоне FONBET КХЛ защитник начинал сезон в «Ак Барсе», но был обменян в СКА. В регулярном чемпионате Юдин сыграл 55 матчей и набрал 7 (2+5) очков. В плей-офф защитник провел 6 игр и не отметился результативными действиями.
Никита Нечаев
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|16.11
|10:00
|Амур – Адмирал
|2 : 5
|16.11
|14:00
|Трактор – Автомобилист
|- : -
|16.11
|16:00
|Лада – Нефтехимик
|- : -
|16.11
|17:00
|СКА – Металлург Мг
|- : -
|16.11
|17:00
|Торпедо НН – Авангард
|- : -
|16.11
|17:00
|Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|16.11
|17:00
|Северсталь – ЦСКА
|- : -