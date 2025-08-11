Агент Юдина: «Мы надеялись на то, что Дмитрий будет играть за Уфу»

Хоккейный агент Александр Черных в разговоре с «СЭ» рассказал о том, как проходит трудоустройство защитника Дмитрия Юдина.

— Недавно СКА обменял Юдина в «Салават Юлаев», а затем клуб расторг с ним контракт. Вы сразу понимали, что Дмитрий в Уфе не задержится?

— Мы надеялись на то, что он будет играть за эту команду, но в первую очередь из-за финансовых трудностей «Салавата» контракт Дмитрия был расторгнут.

— Как сейчас обстоят дела с его трудоустройством?

— Мы в переговорах с клубами.

— Со сколькими клубами идет конструктивный диалог?

— С тремя.

— Переговоры находятся на стадии завершения?

— В ближайшие дни все должно разрешиться.

В предыдущем сезоне FONBET КХЛ защитник начинал сезон в «Ак Барсе», но был обменян в СКА. В регулярном чемпионате Юдин сыграл 55 матчей и набрал 7 (2+5) очков. В плей-офф защитник провел 6 игр и не отметился результативными действиями.



Никита Нечаев