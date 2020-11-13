Афанасенков об уходе из «Динамо»: «Надувать щеки и обижаться смысла нет»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Афанасенков вспомнил в своем интервью «СЭ» времена в московской команде.

— Была история с уходом из московского «Динамо». Спустя годы остался ли осадок?

— Все нормально. Хоккей — это бизнес. В него вкладывают большие деньги. Бывают разные ситуации, я единственный, кто с ними сталкивался. Мне не хотелось уходить, но я смотрю на все с позитивной стороны. Надувать щеки и на кого-то обижаться — смысла нет. Просто я пошел своим путем, а клуб своим.

— Президентом клуба был Михаил Головков. У вас был с ним конфликт?

— Нет. Обычный рабочий процесс. Все, что происходило в клубе, делалось исключительно из лучших побуждений руководства. Помню, как они с горящими глазами показывали нам новые раздевалки после ремонта базы. Видно, когда люди занимаются тем, что любят. Мне нравится такой подход. Атмосфера была потрясающая.

— Тогда в «Динамо» играл еще один обладатель Кубка Стэнли — Иржи Гудлер. Многим он казался весьма необычным персонажем. Замечали за ним что-нибудь такое?

— Нормальный веселый парень. Как и весь коллектив. Жаль только, что ничего не получилось выиграть тогда. За Гудлером странностей не замечал.

— Три года назад во время полета из Нью-Йорка в Прагу он угрожал убить стюарда и требовал кокаин...

— Шокирован этой историей. Даже не слышал. Может, с годами, что-то изменилось. Все-таки я не видел его уже очень давно. (Андрей Жданюк).

Полностью интервью с Афанасенковым — на сайте «СЭ»