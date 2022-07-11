Адвокат Федотова рассказал о состоянии хоккеиста

Адвокат вратаря сборной России Ивана Федотова Алексей Пономарев рассказал «СЭ» о состоянии здоровья хоккеиста.

«Иван уже чувствует себя хорошо. Да, выходить на связь с ним удается. Иван сейчас находится на территории военной части. Не знаю, тренируется он сейчас или нет, потому что если мы беседуем, то очень кратко. С родственниками тоже беседует очень кратко. Знаю, что у него улучшилось самочувствие, он всем очень благодарен за поддержку и надеется, что сможет отстраивать честь страны на ледовой арене», — сказал Пономарев «СЭ».

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. В понедельник, 4 июля, ряд СМИ сообщил, что спортсмен находится в учебном центре ВМФ в Северодвинске Архангельской области.