Адвокат Пелагеи утверждает: сторона Телегина угрожет выложить «очень много грязи»

Адвокат певицы Пелагеи Филипп Рябченко заявил, что сторона нападающего ЦСКА Ивана Телегина в бракоразводном процессе угрожает выложить «очень много грязи». В понедельник состоялась очередная беседа по разводу между Телегиным и Пелагеей. Суд отложил процесс до 11 августа.

— Иван Телегин подал иск о разделе имущества, мы не планировали этого делать. Сейчас мы требуем, чтобы раздел имущества прошел по закону, — цитирует «РИА Новости» Рябченко. — И вообще мы хотим, чтобы все было решено по закону. Сторона Ивана, видимо, хочет чего-то иного, но мы настаиваем именно на этом. Изначально нам было сказано: давайте, мол, будем мириться, иначе будет вылито очень много грязи. Мы это сейчас и наблюдаем. Но у нас честное, чистое лицо, нам нечего скрывать.