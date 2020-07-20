КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Адвокат Пелагеи утверждает: сторона Телегина угрожет выложить «очень много грязи»

19:37
Иван Телегин и Пелагея. Фото Instagram
Иван Телегин и Пелагея. Фото Instagram
Теги:

Адвокат певицы Пелагеи Филипп Рябченко заявил, что сторона нападающего ЦСКА Ивана Телегина в бракоразводном процессе угрожает выложить «очень много грязи». В понедельник состоялась очередная беседа по разводу между Телегиным и Пелагеей. Суд отложил процесс до 11 августа.

— Иван Телегин подал иск о разделе имущества, мы не планировали этого делать. Сейчас мы требуем, чтобы раздел имущества прошел по закону, — цитирует «РИА Новости» Рябченко. — И вообще мы хотим, чтобы все было решено по закону. Сторона Ивана, видимо, хочет чего-то иного, но мы настаиваем именно на этом. Изначально нам было сказано: давайте, мол, будем мириться, иначе будет вылито очень много грязи. Мы это сейчас и наблюдаем. Но у нас честное, чистое лицо, нам нечего скрывать.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200720/1574610301.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир