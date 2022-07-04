Адвокат Федотова рассказал об обращении в суд и военную прокуратуру

Адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы хоккеиста Ивана Федотова, сообщил, что обратился в военную прокуратуру с требованием признать незаконным решение призывной комиссии.

«Как я вам сообщал ранее, иск в суд подан. Мы требуем признать незаконным и отменить решение призывной комиссии в отношении Ивана Федотова. Также мы обратились в военную прокуратуру», — сказал Пономарев РИА Новости.

В пятницу Федотов был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. В воскресенье Пономарев заявил, что его подзащитного направляют, предположительно, в Североморск, однако связи с ним нет.

В понедельник появилась информация, что спортсмен находится в Северодвинске.