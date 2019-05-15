"Адмирал" заключил контракт с Юхой Олкинуорой

"Адмирал" заключил контракт сроком на 1 год с 28-летним финским голкипером Юхой Олкинуорой, информирует официальный сайт клуба.

В этом сезоне голкипер играл за финский клуб "Пеликанс", в регулярном чемпионате на его счету 39 игр с процентом отраженных бросков 91.7 и коэффициентом надежности 2.26, что является седьмым показателем в финском чемпионате. В плей-офф он провел 6 встреч, отражая 94.6 процента бросков при коэффициенте надежности 1.67.

В прошлом Олкинуора играл в США - он выступал сначала в студенческих лигах, затем в АХЛ. В составе сборной Финляндии принимает участие в Чемпионате мира в Словакии.