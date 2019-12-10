«Адмирал» заключил контракт с Пилипенко

«Адмирал» заключил контракт с нападающим «Югры» Кириллом Пилипенко. Детали соглашения с 23-летним форвардом не сообщаются.

В текущем сезоне игрок сыграл в 32 встречах, забросил 19 шайб и сделал 16 голевых передач.

Пилипенко — воспитанник Свердловского хоккея, в МХЛ выступал за ХК МВД (Балашиха), в ВХЛ за «Динамо» (Балашиха), «Горняк» (Учалы) и «Югру» (Ханты-Мансийск). В 2017 году в составе «Динамо» (Балашиха) выиграл Кубок Братины, чемпионат ВХЛ.

В КХЛ нападающий провел 7 матчей — 6 за московское «Динамо» и 1 за «Автомобилист».