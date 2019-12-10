«Адмирал» заключил контракт с Пилипенко
«Адмирал» заключил контракт с нападающим «Югры» Кириллом Пилипенко. Детали соглашения с 23-летним форвардом не сообщаются.
В текущем сезоне игрок сыграл в 32 встречах, забросил 19 шайб и сделал 16 голевых передач.
Пилипенко — воспитанник Свердловского хоккея, в МХЛ выступал за ХК МВД (Балашиха), в ВХЛ за «Динамо» (Балашиха), «Горняк» (Учалы) и «Югру» (Ханты-Мансийск). В 2017 году в составе «Динамо» (Балашиха) выиграл Кубок Братины, чемпионат ВХЛ.
В КХЛ нападающий провел 7 матчей — 6 за московское «Динамо» и 1 за «Автомобилист».
«Адмирал» заключил контракт с 23-летним нападающим Кириллом Пилипенко из «Югры»!— ХК Адмирал (@hcadmiral) 10 декабря 2019 г.
Кирилл второй снайпер и бомбардир текущего сезона Высшей Хоккейной Лиги.
За «Адмирал» форвард будет выступать под № 19.
Знакомимся с новичком https://t.co/xwFZOS3Q6L pic.twitter.com/HV21VYIx7Z