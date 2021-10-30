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Четыре очка Йенсена помогли «Йокериту» обыграть «Адмирал»

12:25
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«Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Адмирал» со счетом 4:1.

Команда из Владивостока открыла счет усилиями Динара Хамидуллина. Финская команда ответила шайбами Джордана Шредера, Ииро Пакаринена, Теему Турунена и Никласа Йенсена, который также оформил ассистентский хет-трик.

После этого матча «Йокерит» с 34 очками занимает второе место в Западной конференции, «Адмирал» с 15 очками — на 11-й строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Хамидуллин — 3 (Кестнер), 4:39 — 1:0. Шредер — 9 (О`Нилл, Йенсен), 16:29 — 1:1. Пакаринен — 9 (бол., Йенсен), 30:32 — 1:2. Турунен — 6 (бол., Йенсен), 47:27 — 1:3. Йенсен — 9 (п.в., О`Нилл), 59:41 — 1:4.

Вратари: Серебряков (58:57 — 59:41) — Ювонен.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 18 (8+5+5) — 31 (10+13+8).

Судьи: Сидоренко, Хрибик.

30 октября. Владивосток. Фетисов Арена.

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Сергей Разин все материалы автора
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