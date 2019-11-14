«Адмирал» взял на тренировку кота, которого не пускали в самолет из-за веса

«Адмирал» пригласил на тренировку хозяина кота и его питомца, у которых случился конфликт с «Аэрофлотом». Авиакомпания потребовала сдать кота в багаж, так как его вес превышал установленные нормы, питомца не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел кот Виктор. За это авиакомпания исключила Михаила Галина из программы лояльности.

— Мохнатый авиапутешественник Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина, — сообщает Instagram «Адмирала». — Канат, беговая дорожка, силовые упражнения — все по-серьезному. Учитель и ученик в процессе настолько сблизились, что Палыч позволил Виктору такие вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали.