«Адмирал» вырвал победу в матче с «Магниткой»

«Адмирал» обыграл «Металлург» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Шон Лалонд. У гостей две шайбы забросил Сергей Мозякин.

«Адмирал» набрал 34 очка и занимает пятое место на Востоке. «Металлург» на шестом месте — 33 очка.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)

Голы: Нестрашил — 2 (Антипин), 17:48 — 0:1. Лалонд — 3 (бол., Юнг, Вихарев), 24:53 — 1:1. О`Делл — 5 (Мозякин, Расмуссен), 33:28 — 1:2. Вихарев — 12 (бол., Юнг, Бакош), 38:38 — 2:2. Мозякин — 6 (О`Делл), 40:14 — 2:3. Лалонд — 4 (Альмквист), 41:43 — 3:3. Мозякин — 7, 44:05 — 3:4. Вихарев — 13 (Бутузов, Альмквист), 45:21 — 4:4. Осипов — 3 (В. Стрельцов), 51:20 — 5:4.

Вратари: Олкинуора — Галимов (58:43).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 29 (5+16+8) — 43 (17+14+12).

Судьи: Бирин, Сергеев.

21 ноября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

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