"Адмирал" всухую переиграл на своей площадке "Салават"

"Адмирал" во Владивостоке одолел "Салават Юлаев" со счетом 3:0.

Шайбами в составе победителей отметились Кирилл Воронин, Войтех Полак и Константин Глазачев.

Благодаря этой победе, подопечные Сергея Светлова набрали 45 очков в 58 матчах. Они занимают 12-е место в Восточной конференции.

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"Адмирал" (Владивосток) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Голы: Воронин - 6 (Глазачев, Дьяков), 3:42 - 1:0. Полак - 8 (Таталин, Коньков), 11:41 - 2:0. Глазачев - 16 (бол., Угольников, Мерескин), 15:08 - 3:0.

Вратари: Красоткин - Тарасов.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 35 (11+11+13) - 22 (3+9+10).

Судьи: Раводин, Щенев.

14 февраля. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

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