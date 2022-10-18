«Витязь» проиграл «Адмиралу» по буллитам и потерпел третье поражение подряд

«Адмирал» обыграл «Витязь» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

В основное время у хозяев отличились Руслан Ибатуллин и Даниил Файзуллин, у гостей забросили Никита Гончаров и Степан Старков.

«Адмирал» выиграл в серии буллитов со счетом 1:0. Автором победного броска стал Рудольф Червены.

«Адмирал» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 20 очками в 20 матчах. «Витязь», потерпевший третье поражение подряд, идет на пятой строчке в таблице Западной конференции с 24 очками в 20 играх.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 Б (1:1, 0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ибатуллин — 1 (Горшков, Саюстов), 9:48 — 1:0. Гончаров — 1 (Рой, Рассказов), 16:14 — 1:1. Старков — 6 (бол., Рассказов, Уилсон), 25:55 — 1:2. Червены — 7, 65:00 — 2:2.

Победный буллит: Червены.

Вратари: Лазушин (58:41 — 59:25) — Дорожко.

Штраф: 14 — 2.

Броски: 38 (8+9+21+0) — 35 (15+13+5+2).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

18 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 2266 зрителей.